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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:38
Al-Mursalat
38
77:38
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هَٰذَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِۖ
جَمَعۡنَٰكُمۡ
وَٱلۡأَوَّلِينَ
٣٨
[38] นี่คือวันแห่งการตัดสิน เราได้รวบรวมพวกเจ้าไว้กับชนชาติรุ่นก่อน ๆ
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨)
] ئهمه ڕۆژی یهكلا بوونهوهو یهكلایی كردنهوهو جیاكردنهوهیه كه ئێوهو سهرهتاكان و كۆتاییهكانمان ههر ههمووی تیادا كۆكردۆتهوه له یهك شوێنێكدا.