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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:36
Al-Mursalat
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
يُؤۡذَنُ
لَهُمۡ
فَيَعۡتَذِرُونَ
٣٦
[36] และจะไม่เปิดโอกาสให้แก่พวกเขาเพื่อแก้ตัว
ตัฟซีร
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর না তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে ওযর পেশ করার।