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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:34
Al-Mursalat
34
77:34
ويل يوميذ للمكذبين ٣٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٤
[34] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"ويل يومئذ للمكذبين"
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