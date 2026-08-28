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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:32
Al-Mursalat
32
77:32
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
إِنَّهَا
تَرۡمِي
بِشَرَرٖ
كَٱلۡقَصۡرِ
٣٢
[32] แท้จริงมันจะพ่นประกายออกมา (มีขนาด) เท่าป้อมปราการ
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Tafsir Fathul Majid
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