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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:3
Al-Mursalat
3
77:3
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
نَشۡرٗا
٣
[3] ขอสาบานต่อมลาอิกะฮ์ที่อุ้มเมฆฝน
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وكذا ( والناشرات ) : هى الرياح التى تنشر السحاب فى آفاق السماء كما يشاء الرب - عز وجل - .