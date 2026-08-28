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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:25
Al-Mursalat
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
كِفَاتًا
٢٥
[25] และเรามิได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je kwani hatukuifanya hii ardhi mnayoishi juu yake