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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:23
Al-Mursalat
23
77:23
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرۡنَا
فَنِعۡمَ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
٢٣
[23] ดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้ว เราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีเลิศที่สุด
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Tafsir Muyassar
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 77:21 ถึง 77:23
ألم نخلقكم- يا معشر الكفار- من ماء ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلنا هذا الماء في مكان حصين، وهو رحم المرأة، إلى وقت محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه، فنعم القادرون نحن.