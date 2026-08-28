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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:21
Al-Mursalat
21
77:21
فجعلناه في قرار مكين ٢١
فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍ ٢١
فَجَعَلۡنَٰهُ
فِي
قَرَارٖ
مَّكِينٍ
٢١
[21] แล้วเราได้ให้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคง (มดลูก)
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