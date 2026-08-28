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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:19
Al-Mursalat
19
77:19
ويل يوميذ للمكذبين ١٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٩
[19] ความหายนะในวันนั้น จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।