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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:18
Al-Mursalat
18
77:18
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
نَفۡعَلُ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
١٨
[18] เช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากร
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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Tafsir Muyassar
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 77:17 ถึง 77:18
ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مِثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار
"مكة"
؛ لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.