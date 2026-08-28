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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:15
Al-Mursalat
15
77:15
ويل يوميذ للمكذبين ١٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٥
[15] ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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Tafsir Muyassar
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 77:8 ถึง 77:15
فإذا النجوم طُمست وذهب ضياؤها، وإذا السماء تصدَّعت، وإذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تَذْروه الرياح، وإذا الرسل عُيِّن لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم،
يقال:
لأيِّ يوم عظيم أخِّرت الرسل؟ أخِّرت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق. وما أعلمك -أيها الإنسان- أيُّ شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود.