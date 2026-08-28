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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:14
Al-Mursalat
14
77:14
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَآ
أَدۡرَىٰكَ
مَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِ
١٤
[14] และอันใดเล่าให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไร
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا یَوۡمُ ٱلۡفَصۡلِ ١٤﴾ تَهْوِيل لِشَأْنِهِ