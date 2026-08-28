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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:13
Al-Mursalat
13
77:13
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
[13] สำหรับวันแห่งการตัดสิน
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 77:11 ถึง 77:13
Воскрешение и воздаяние неизбежны и не вызывают сомнения. Когда же они наступят, то весь мир постигнут великие изменения и сильный ужас, от которого сердца придут в беспокойство и будут охвачены глубокой скорбью. И тогда звезды исчезнут из виду, рассеются и покинут свои места. Горы разрушатся и превратятся в развеянный прах, а земля станет настолько ровной, что ты не увидишь на ней ни кривизны, ни углубления. В этот день наступит срок, который был установлен для посланников и до которого был отсрочен суд над народами. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: