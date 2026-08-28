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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:13
Al-Mursalat
13
77:13
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
[13] สำหรับวันแห่งการตัดสิน
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم أجاب بقوله:
{ لِيَوْمِ الْفَصْلِ }
[أي:]
بين الخلائق، بعضهم لبعض، وحساب كل منهم منفردا.