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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:12
Al-Mursalat
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
[12] สำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขา (บรรดารอซูล) ถูกเลื่อนออกไป
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لِأَیِّ یَوۡمٍ﴾ لِيَوْمٍ عَظِيم ﴿أُجِّلَتۡ ١٢﴾ لِلشَّهَادَةِ عَلَى أممهم بالتبليغ