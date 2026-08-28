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ตัฟซีร: Al-Mursalat 77:10
Al-Mursalat
10
77:10
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا
ٱلۡجِبَالُ
نُسِفَتۡ
١٠
[10] และเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وتنسف الجبال، فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.