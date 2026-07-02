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Al-Ma'idah
98
5:98
اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ٩٨
ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩٨
ٱعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٩٨
[98] พวกเจ้าพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺ เป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ และแท้จริงอัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงอภัยโทษทรงเอ็นดูเมตตา
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
وقوله عز وجل
" اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم "
.