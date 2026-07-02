ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
96
5:96
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون ٩٦
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًۭا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًۭا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦
أُحِلَّ
لَكُمۡ
صَيۡدُ
ٱلۡبَحۡرِ
وَطَعَامُهُۥ
مَتَٰعٗا
لَّكُمۡ
وَلِلسَّيَّارَةِۖ
وَحُرِّمَ
عَلَيۡكُمۡ
صَيۡدُ
ٱلۡبَرِّ
مَا
دُمۡتُمۡ
حُرُمٗاۗ
وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
ٱلَّذِيٓ
إِلَيۡهِ
تُحۡشَرُونَ
٩٦
[96] ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเลและอาหารจากทะเล ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิหฺรอมอยู่ และจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด ผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมนำไปสู่พระองค์
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
] بهڵام ڕاوی دهریاو خواردنی ئهو گیانلهبهرانهی كه ئاوین و لهناو دهریادان بۆ ئێوه حهڵاڵ كراوه، یاخود به تهڕى و به وشكى حهڵاڵه، یاخود به زیندوویى و بهمردوویى حهڵاڵه، یاخود ئهوهى خۆتان دهرى بكهن و ئهوهى خۆى فڕێى بداته دهرهوه ههمووى حهڵاڵه [
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
] ئهمه سودو خواردنێكه بۆ ئهوهی كه ئاماده بووه بهحازری ئهیخوات ئهوهیشی كه موسافیره لهسهفهردایه دواتر ههر كاتێك دهستی كهوت بۆ خۆی ئهیخوات [
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
] بهڵام ڕاوی وشكانی لهسهرتان حهرامه له كاتێكدا كه له ئیحرام دا بن [
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)
] وه تهقوای ئهو خوایه بكهن كه ئێوه ئهگهڕێنهوه بۆ لای و كۆتان دهكاتهوهو لێپرسینهوهتان لهگهڵدا دهكات.