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Al-Ma'idah
85
5:85
فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين ٨٥
فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٥
ﱒ
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ﱔ
ﱕ
ﱖ
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ﱘ
ﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡ
[85] แล้วอัลลอฮฺก็ได้ทรงตอบแทนแก่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขากล่าว ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนเหล่านั้น โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และนั่นแหละคือ การตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำดี
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
] بههۆی ئهم قسهو ئیمان هێنان و بهراست دانان و دانپێدانانه به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - كه بهدڵسۆزیهوه وتیان خوای گهوره پاداشتیان دهداتهوه به بهههشت و ئهیانخاته بهههشتهوه كه جۆگهله ئاو بهژێر دارو كۆشكهكانیدا ئهڕوات كه بهههمیشهیی و بهنهمری تیایدا ئهمێننهوه [
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٨٥)
] وه ئهمهیش پاداشتی ئهو كهسه چاكهكارانهیه.