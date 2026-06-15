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Al-Ma'idah
76
5:76
قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ٧٦
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٧٦
ﲽ
ﲾ
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ﳀ
ﳁ
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ﳃ
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ﳆ
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ﳈﳉ
ﳊ
ﳋ
ﳌ
ﳍ
ﳎ
[76] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า พวกท่านจะเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ สิ่งซึ่งไม่มีอำนาจครอบครองอันตรายใด ๆ และประโยชน์ใด ๆ ไว้สำหรับพวกท่านกระนั้นหรือ และอัลลอฮฺนั้นคือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ أَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ غَيْره ﴿مَا لَا یَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرࣰّا وَلَا نَفۡعࣰاۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِیعُ﴾ لِأَقْوَالِكُمْ ﴿ٱلۡعَلِیمُ ٧٦﴾ بِأَحْوَالِكُمْ وَالِاسْتِفْهَام للإنكار