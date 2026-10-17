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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 99
Al-Kahf
99
18:99
۞ وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٩٩
۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ يَمُوجُ فِى بَعْضٍۢ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًۭا ٩٩
۞ وَتَرَكۡنَا
ﱓ ﱔ
بَعۡضَهُمۡ
ﱕ
يَوۡمَئِذٖ
ﱖ
يَمُوجُ
ﱗ
فِي
ﱘ
بَعۡضٖۖ
ﱙﱚ
وَنُفِخَ
ﱛ
فِي
ﱜ
ٱلصُّورِ
ﱝ
فَجَمَعۡنَٰهُمۡ
ﱞ
جَمۡعٗا
ﱟ
٩٩
ﱠ
[99] และวันนั้นเราได้ปล่อยให้บางส่วนของพวกเขาปะทะกับอีกบางส่วน และสังข์จะถูกเป่าขึ้น แล้วเราจะรวมพวกเขาทั้งหมด
ตัฟซีร
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน