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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 92
Al-Kahf
92
18:92
ثم اتبع سببا ٩٢
ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٩٢
ثُمَّ
ﲢ
أَتۡبَعَ
ﲣ
سَبَبًا
ﲤ
٩٢
ﲥ
[92] แล้วเขาได้มุ่งไปอีกทางหนึ่ง (ไปทางเหนือ)
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Tafsir Fathul Majid
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