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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 89
Al-Kahf
89
18:89
ثم اتبع سببا ٨٩
ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٩
ثُمَّ
ﲆ
أَتۡبَعَ
ﲇ
سَبَبًا
ﲈ
٨٩
ﲉ
[89] แล้วเขาได้มุ่งไปอีกทางหนึ่ง (ทางตะวันออก)
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Tafsir Fathul Majid
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