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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 88
Al-Kahf
88
18:88
واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ٨٨
وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًۭا ٨٨
وَأَمَّا
ﱷ
مَنۡ
ﱸ
ءَامَنَ
ﱹ
وَعَمِلَ
ﱺ
صَٰلِحٗا
ﱻ
فَلَهُۥ
ﱼ
جَزَآءً
ﱽ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱾﱿ
وَسَنَقُولُ
ﲀ
لَهُۥ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
أَمۡرِنَا
ﲃ
يُسۡرٗا
ﲄ
٨٨
ﲅ
[88] และส่วนผู้ศรัทธาและประกอบความดีนั้น สำหรับเขาคือการตอบแทนที่ดี และเราจะพูดกับเขาในกิจการงานของเราอย่างง่าย ๆ
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