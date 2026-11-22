ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 85
Al-Kahf
85
18:85
فاتبع سببا ٨٥
فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٨٥
فَأَتۡبَعَ
ﱌ
سَبَبًا
ﱍ
٨٥
ﱎ
[85] ดังนั้น เขาจึงมุ่งไปทางหนึ่ง (ทางตะวันตก)
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน