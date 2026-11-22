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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 84
Al-Kahf
84
18:84
انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا ٨٤
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَـٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍۢ سَبَبًۭا ٨٤
إِنَّا
ﱁ
مَكَّنَّا
ﱂ
لَهُۥ
ﱃ
فِي
ﱄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱅ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱆ
مِن
ﱇ
كُلِّ
ﱈ
شَيۡءٖ
ﱉ
سَبَبٗا
ﱊ
٨٤
ﱋ
[84] แท้จริงเราได้ให้อำนาจแก่เขาในแผ่นดิน และเราได้ให้เขาทุกสิ่งที่เขาต้องการ
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