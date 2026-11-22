{حیكمەت لە چاك كردنەوەی دیوارەكە} [ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ ] وه دیوارهكهش كه چاكم كردهوه هی دوو منداڵی بێ باوك بوو لهم شارهدا [ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا ] وه له ژێر دیوارهكهدا كهنزو ماڵێكی زۆری لێ بوو باوكی لهوێ بۆی دانابوون [ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ] وه باوكیشیان پیاو چاك بووه [ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا ] بههۆی چاكی باوكیانهوه خوای گهوره ویستی تا منداڵهكان بالغ ئهبن و پێ ئهگهن ئهو كاته جارێكی تر دیوارهكه ئهڕوخێت ئهو كاته كهنزهكه خۆیان دهری بكهن بهڵام ئێستا بڕوخێت خهڵك ئهیبات [ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ] وه كهنزهكهیان دهست خۆیان بكهوێ وهكو ڕهحمهتێك له خوای گهورهوه بۆ ئهوان وه بههۆی چاكی باوكیانهوه (كهواته چاكى باوك هۆكاره بۆ پاراستنى منداڵهكانى له دواى خۆى) [ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ] وه ئهو شتانهی كه كردم هیچی له خۆمهوه نهمكردووه بهڵكو ههمووی به وهحی بووه له خوای گهورهوه (كه ئهمه بهڵگهیه لهسهر ئهوهی كه خضر پێغهمبهر بووه - صلى الله عليه وسلم -) [ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٨٢) ] ئهمه لێكدانهوهی ههموو ئهو شتانه بوو كه تۆ نهتتوانی ئارامیان لهسهر بگری (هیچ بهڵگهیهك نیه لهسهر ئهوهى كه ئێستا خضر پێغهمبهر - صلى الله عليه وسلم - زیندوو بێت، بهڵكو بهڵگه ههیه له قورئان و سوننهت كه تهنها عیسى پێغهمبهر - صلى الله عليه وسلم - ماوهو خواى گهوره بهرزى كردۆتهوهو له كۆتایى زهمان دایدهبهزێنێت و دهججال دهكوژێت، جگه لهو كهسى تر نهماوهو ههموویان مردوون).