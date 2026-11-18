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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 8
Al-Kahf
8
18:8
وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ٨
وَإِنَّا لَجَـٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًۭا جُرُزًا ٨
وَإِنَّا
ﱬ
لَجَٰعِلُونَ
ﱭ
مَا
ﱮ
عَلَيۡهَا
ﱯ
صَعِيدٗا
ﱰ
جُرُزًا
ﱱ
٨
ﱲ
[8] และแท้จริง แน่นอนเราเป็นผู้ทำให้สิ่งที่อยู่บนพื้นดินเป็นผุยผงแห้งแล้ง
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