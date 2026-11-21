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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 70
Al-Kahf
70
18:70
قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا ٧٠
قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْـَٔلْنِى عَن شَىْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًۭا ٧٠
قَالَ
ﲣ
فَإِنِ
ﲤ
ٱتَّبَعۡتَنِي
ﲥ
فَلَا
ﲦ
تَسۡـَٔلۡنِي
ﲧ
عَن
ﲨ
شَيۡءٍ
ﲩ
حَتَّىٰٓ
ﲪ
أُحۡدِثَ
ﲫ
لَكَ
ﲬ
مِنۡهُ
ﲭ
ذِكۡرٗا
ﲮ
٧٠
ﲯ
[70] เขากล่าวว่า ดังนั้น ถ้าท่านติดตามฉันก็อย่าได้ถามฉันถึงสิ่งใด จนกว่าฉันจะเล่าเรื่องนั้นแก่ท่าน
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