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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 7
Al-Kahf
7
18:7
انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا ٧
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةًۭ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا ٧
إِنَّا
ﱠ
جَعَلۡنَا
ﱡ
مَا
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱤ
زِينَةٗ
ﱥ
لَّهَا
ﱦ
لِنَبۡلُوَهُمۡ
ﱧ
أَيُّهُمۡ
ﱨ
أَحۡسَنُ
ﱩ
عَمَلٗا
ﱪ
٧
ﱫ
[7] แท้จริง เราได้ทำให้สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินเป็นที่ประดับสำหรับมัน เพื่อเราจะทดสอบพวกเขาว่า ผู้ใดในหมู่พวกเขามีผลงานที่ดีเยี่ยม
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