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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 67
Al-Kahf
67
18:67
قال انك لن تستطيع معي صبرا ٦٧
قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٦٧
قَالَ
ﲈ
إِنَّكَ
ﲉ
لَن
ﲊ
تَسۡتَطِيعَ
ﲋ
مَعِيَ
ﲌ
صَبۡرٗا
ﲍ
٦٧
ﲎ
[67] เขากล่าวว่า แท้จริง ท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมกันฉันได้
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