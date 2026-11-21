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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 65
Al-Kahf
65
18:65
فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ٦٥
فَوَجَدَا عَبْدًۭا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَـٰهُ رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًۭا ٦٥
فَوَجَدَا
ﱯ
عَبۡدٗا
ﱰ
مِّنۡ
ﱱ
عِبَادِنَآ
ﱲ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱳ
رَحۡمَةٗ
ﱴ
مِّنۡ
ﱵ
عِندِنَا
ﱶ
وَعَلَّمۡنَٰهُ
ﱷ
مِن
ﱸ
لَّدُنَّا
ﱹ
عِلۡمٗا
ﱺ
٦٥
ﱻ
[65] แล้วทั้งสองได้พบบ่าวคนหนึ่งจากปวงบ่าวของเราที่เราได้ประทานความเมตตาจากเราให้แก่เขา และเราได้สอนความรู้จากเราให้แก่เขา
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Tafsir Fathul Majid
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