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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 64
Al-Kahf
64
18:64
قال ذالك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا ٦٤
قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًۭا ٦٤
قَالَ
ﱤ
ذَٰلِكَ
ﱥ
مَا
ﱦ
كُنَّا
ﱧ
نَبۡغِۚ
ﱨﱩ
فَٱرۡتَدَّا
ﱪ
عَلَىٰٓ
ﱫ
ءَاثَارِهِمَا
ﱬ
قَصَصٗا
ﱭ
٦٤
ﱮ
[64] เขากล่าวว่า นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการหา ดังนั้น ทั้งสองจึงหวนกลับตามร่องรอยไปที่เดิม
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