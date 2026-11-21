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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 62
Al-Kahf
62
18:62
فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هاذا نصبا ٦٢
فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـٰذَا نَصَبًۭا ٦٢
فَلَمَّا
ﱁ
جَاوَزَا
ﱂ
قَالَ
ﱃ
لِفَتَىٰهُ
ﱄ
ءَاتِنَا
ﱅ
غَدَآءَنَا
ﱆ
لَقَدۡ
ﱇ
لَقِينَا
ﱈ
مِن
ﱉ
سَفَرِنَا
ﱊ
هَٰذَا
ﱋ
نَصَبٗا
ﱌ
٦٢
ﱍ
[62] ครั้นเมื่อทั้งสองเดินเลยต่อไปอีก เขาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มของเขาว่า จงนำอาหารกลางวันของเราออกมา โดยแน่นอน เราได้รับความลำบากจากการเดินทางของเรานี้
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