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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 60
Al-Kahf
60
18:60
واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ٦٠
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًۭا ٦٠
وَإِذۡ
ﲺ
قَالَ
ﲻ
مُوسَىٰ
ﲼ
لِفَتَىٰهُ
ﲽ
لَآ
ﲾ
أَبۡرَحُ
ﲿ
حَتَّىٰٓ
ﳀ
أَبۡلُغَ
ﳁ
مَجۡمَعَ
ﳂ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
ﳃ
أَوۡ
ﳄ
أَمۡضِيَ
ﳅ
حُقُبٗا
ﳆ
٦٠
ﳇ
[60] และจงรำลึกเมื่อมูซาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่ม (ยูชะอฺ อิบนฺนูน) ของเขาว่า ฉันจะยังคงเดินต่อไปจนกว่าจะบรรลุสู่ชุมทางแห่งสองทะเลหรือฉันจะคงเดินต่อไปอีกหลายปี
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