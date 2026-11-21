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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 59
Al-Kahf
59
18:59
وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ٥٩
وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًۭا ٥٩
وَتِلۡكَ
ﲱ
ٱلۡقُرَىٰٓ
ﲲ
أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ
ﲳ
لَمَّا
ﲴ
ظَلَمُواْ
ﲵ
وَجَعَلۡنَا
ﲶ
لِمَهۡلِكِهِم
ﲷ
مَّوۡعِدٗا
ﲸ
٥٩
ﲹ
[59] และเมืองเหล่านั้น เราได้ทำลายพวกเขาเมื่อพวกเขาอยุติธรรม และเราได้กำหนดกำหนดเวลาสำหรับความพินาศของพวกเขาไว้แล้ว
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