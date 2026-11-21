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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 56
Al-Kahf
56
18:56
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ٥٦
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَمَآ أُنذِرُوا۟ هُزُوًۭا ٥٦
وَمَا
ﱥ
نُرۡسِلُ
ﱦ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱧ
إِلَّا
ﱨ
مُبَشِّرِينَ
ﱩ
وَمُنذِرِينَۚ
ﱪﱫ
وَيُجَٰدِلُ
ﱬ
ٱلَّذِينَ
ﱭ
كَفَرُواْ
ﱮ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﱯ
لِيُدۡحِضُواْ
ﱰ
بِهِ
ﱱ
ٱلۡحَقَّۖ
ﱲﱳ
وَٱتَّخَذُوٓاْ
ﱴ
ءَايَٰتِي
ﱵ
وَمَآ
ﱶ
أُنذِرُواْ
ﱷ
هُزُوٗا
ﱸ
٥٦
ﱹ
[56] และเรามิได้ส่งบรรดารอซูลมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือน และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะโต้แย้งด้วยความเท็จ เพื่อทำลายล้างสัจธรรมด้วยมัน (ความเท็จ) และพวกเขายึดเอาโองการทั้งหลายของข้าและสิ่งที่ถูกตักเตือนเป็นการล้อเลียน
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