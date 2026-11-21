Всевышний Аллах поведал о величии, прелести и универсальности Священного Корана, в котором приведены самые разные притчи. Благодаря этим притчам люди получают возможность приобрести полезные знания и вечное счастье и спастись от зла и погибели. Они рассказывают о дозволенном и запрещенном, повествуют о воздаянии за совершенные деяния, прельщают людей щедрым вознаграждением и устрашают суровым наказанием. В них описываются правдивые истории, которые приносят пользу человеческим сердцам, укрепляют их правильными взглядами, вселяют в них уверенность и озаряют их ярким светом. Все это обязывает людей покориться Священному Корану, руководствоваться его предписаниями и ни в коем случае не оспаривать их. Но, несмотря на это, многие люди препираются относительно истины после того, как она становится ясна им. Они пытаются опровергнуть истину посредством лживых доводов, и поэтому Аллах сказал, что человек более кого бы то ни было склонен препираться. Он несправедливо отстаивает ложь, хотя ему не подобает поступать таким образом. А подталкивает его к этому отсутствие веры в Аллаха. Он отказывается уверовать не по причине недостатка доводов и доказательств, а по причине своей несправедливости и своего упрямства. И если бы это было не так, то наказание Аллаха не застало бы их в таком ужасном положении. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал: