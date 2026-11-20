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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 45
Al-Kahf
45
18:45
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ٤٥
وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًۭا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقْتَدِرًا ٤٥
وَٱضۡرِبۡ
ﳎ
لَهُم
ﳏ
مَّثَلَ
ﳐ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳑ
ٱلدُّنۡيَا
ﳒ
كَمَآءٍ
ﳓ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳔ
مِنَ
ﳕ
ٱلسَّمَآءِ
ﳖ
فَٱخۡتَلَطَ
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
نَبَاتُ
ﳙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳚ
فَأَصۡبَحَ
ﳛ
هَشِيمٗا
ﳜ
تَذۡرُوهُ
ﳝ
ٱلرِّيَٰحُۗ
ﳞﳟ
وَكَانَ
ﳠ
ٱللَّهُ
ﳡ
عَلَىٰ
ﳢ
كُلِّ
ﳣ
شَيۡءٖ
ﳤ
مُّقۡتَدِرًا
ﳥ
٤٥
ﳦ
[45] และจงเปรียบอุทาหรณ์การดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้แก่พวกเขา ประหนึ่งน้ำที่เราหลั่งมันลงมาจากฟากฟ้า ดังนั้นพืชผลในแผ่นดินก็จะคลุกเคล้าไปกับน้ำ แล้วมันก็แห้งกรังเป็นเศษเป็นชิ้นซึ่งลมจะพัดมันให้ปลิวว่อน และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง
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