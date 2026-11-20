﴿وَٱضۡرِبۡ﴾ صَيِّرْ ﴿لَهُم﴾ لِقَوْمِك ﴿مَّثَلَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا﴾ مَفْعُول أَوَّل ﴿كَمَاۤءٍ﴾ مَفْعُول ثَانٍ ﴿أَنزَلۡنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ﴾ تَكَاثَفَ بِسَبَبِ نُزُول الْمَاء ﴿نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ﴾ أَوْ امْتَزَجَ الْمَاء بِالنَّبَاتِ فَرَوِيَ وَحَسُنَ ﴿فَأَصۡبَحَ﴾ صَارَ النَّبَات ﴿هَشِیمࣰا﴾ يَابِسًا مُتَفَرِّقَة أَجْزَاؤُهُ ﴿تَذۡرُوهُ﴾ تَنْثُرهُ وَتُفَرِّقهُ ﴿ٱلرِّیَـٰحُۗ﴾ فَتَذْهَب بِهِ الْمَعْنَى شَبَّهَ الدُّنْيَا بِنَبَاتٍ حَسَن فَيَبِسَ فَتَكَسَّرَ فَفَرَّقَتْهُ الرِّيَاح وَفِي قِرَاءَة {ٱلرِّیحُۗ} ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ مُّقۡتَدِرًا ٤٥﴾ قَادِرًا