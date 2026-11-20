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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 42
Al-Kahf
42
18:42
واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ٤٢
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٤٢
وَأُحِيطَ
ﲣ
بِثَمَرِهِۦ
ﲤ
فَأَصۡبَحَ
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يُقَلِّبُ
ﲦ
كَفَّيۡهِ
ﲧ
عَلَىٰ
ﲨ
مَآ
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أَنفَقَ
ﲪ
فِيهَا
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وَهِيَ
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خَاوِيَةٌ
ﲭ
عَلَىٰ
ﲮ
عُرُوشِهَا
ﲯ
وَيَقُولُ
ﲰ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲱ
لَمۡ
ﲲ
أُشۡرِكۡ
ﲳ
بِرَبِّيٓ
ﲴ
أَحَدٗا
ﲵ
٤٢
ﲶ
[42] และผลิตผลของเขาถูกทำลายหมด แล้วเขาก็ประกบฝ่ามือทั้งสองด้วยความเสียใจต่อสิ่งที่เขาได้จับจ่ายไป และมันพังพาบลงมา และเขากล่าวว่า โอ้ หากฉันไม่เอาผู้ใดมาตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าของฉัน
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