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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 4
Al-Kahf
4
18:4
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ٤
وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ٤
وَيُنذِرَ
ﳎ
ٱلَّذِينَ
ﳏ
قَالُواْ
ﳐ
ٱتَّخَذَ
ﳑ
ٱللَّهُ
ﳒ
وَلَدٗا
ﳓ
٤
ﳔ
[4] และเพื่อเตือนสำทับบรรดาผู้ที่กล่าวว่า อัลลอฮฺทรงตั้งพระบุตรขึ้น
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