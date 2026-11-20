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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 37
Al-Kahf
37
18:37
قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ٣٧
قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًۭا ٣٧
قَالَ
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
صَاحِبُهُۥ
ﱝ
وَهُوَ
ﱞ
يُحَاوِرُهُۥٓ
ﱟ
أَكَفَرۡتَ
ﱠ
بِٱلَّذِي
ﱡ
خَلَقَكَ
ﱢ
مِن
ﱣ
تُرَابٖ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
مِن
ﱦ
نُّطۡفَةٖ
ﱧ
ثُمَّ
ﱨ
سَوَّىٰكَ
ﱩ
رَجُلٗا
ﱪ
٣٧
ﱫ
[37] เพื่อนของเขากล่าวแก่เขาขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่า ท่านเนรคุณต่อพระผู้สร้างท่านจากดิน แล้วจากเชื้ออสุจิ แล้วพระองค์ทรงทำให้ท่านเป็นคนโดยสมบูรณ์ กระนั้นหรือ
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