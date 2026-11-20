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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 35
Al-Kahf
35
18:35
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هاذه ابدا ٣٥
وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌۭ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِۦٓ أَبَدًۭا ٣٥
وَدَخَلَ
ﱁ
جَنَّتَهُۥ
ﱂ
وَهُوَ
ﱃ
ظَالِمٞ
ﱄ
لِّنَفۡسِهِۦ
ﱅ
قَالَ
ﱆ
مَآ
ﱇ
أَظُنُّ
ﱈ
أَن
ﱉ
تَبِيدَ
ﱊ
هَٰذِهِۦٓ
ﱋ
أَبَدٗا
ﱌ
٣٥
ﱍ
[35] เขาได้เข้าไปในสวนของเขาโดยที่เขาเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเขาเอง เขากล่าวว่า ฉันไม่คิดว่าสวนนี้จะพินาศไปได้เลย
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