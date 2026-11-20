﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ لَهُمۡ جَنَّـٰتُ عَدۡنࣲ﴾ إقَامَة ﴿تَجۡرِی مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَـٰرُ یُحَلَّوۡنَ فِیهَا مِنۡ أَسَاوِرَ﴾ قِيلَ مِنْ زَائِدَة وَقِيلَ لِلتَّبْعِيضِ وَهِيَ جَمْع أَسْوِرَة كَأَحْمِرَةٍ جَمْع سِوَار ﴿مِن ذَهَبࣲ وَیَلۡبَسُونَ ثِیَابًا خُضۡرࣰا مِّن سُندُسࣲ﴾ مَا رَقَّ مِنْ الدِّيبَاج ﴿وَإِسۡتَبۡرَقࣲ﴾ مَا غَلُظَ مِنْهُ وَفِي آيَة الرَّحْمَن {بَطَاۤىِٕنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَقࣲۚ} ﴿مُّتَّكِـِٔینَ فِیهَا عَلَى ٱلۡأَرَاۤىِٕكِۚ﴾ جَمْع أَرِيكَة وَهِيَ السَّرِير فِي الْحَجَلَة وَهِيَ بَيْت يُزَيَّن بِالثِّيَابِ وَالسُّتُور لِلْعَرُوسِ ﴿نِعۡمَ ٱلثَّوَابُ﴾ الجزاء الجنة ﴿وَحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقࣰا ٣١﴾