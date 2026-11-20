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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 30
Al-Kahf
30
18:30
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا ٣٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠
إِنَّ
ﲃ
ٱلَّذِينَ
ﲄ
ءَامَنُواْ
ﲅ
وَعَمِلُواْ
ﲆ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲇ
إِنَّا
ﲈ
لَا
ﲉ
نُضِيعُ
ﲊ
أَجۡرَ
ﲋ
مَنۡ
ﲌ
أَحۡسَنَ
ﲍ
عَمَلًا
ﲎ
٣٠
ﲏ
[30] แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย เราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีสูญหายอย่างแน่นอน
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Tafsir Fathul Majid
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