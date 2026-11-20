Эти люди уверовали в Аллаха, ангелов, Священные Писания, посланников, Судный день и Божье предопределение, в соответствие с которым распределяется все добро и зло. А наряду с этим они совершали праведные дела, то есть выполняли обязательные и добровольные предписания религии. Аллах же не оставляет без вознаграждения тех, кто совершает праведные деяния искренне ради Него и в полном соответствии с предписаниями Его шариата. Аллах не забывает о таких благодеяниях и сохраняет их для своих праведных тружеников, дабы сполна вознаградить каждого из них по Своей божественной милости. Затем Господь поведал о Своем вознаграждении и сказал: