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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 27
Al-Kahf
27
18:27
واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ٢٧
وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًۭا ٢٧
وَٱتۡلُ
ﳉ
مَآ
ﳊ
أُوحِيَ
ﳋ
إِلَيۡكَ
ﳌ
مِن
ﳍ
كِتَابِ
ﳎ
رَبِّكَۖ
ﳏﳐ
لَا
ﳑ
مُبَدِّلَ
ﳒ
لِكَلِمَٰتِهِۦ
ﳓ
وَلَن
ﳔ
تَجِدَ
ﳕ
مِن
ﳖ
دُونِهِۦ
ﳗ
مُلۡتَحَدٗا
ﳘ
٢٧
ﳙ
[27] และจงอ่านสิ่งที่ถูกวะฮียฺแก่เจ้า จากคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงคำกล่าวของพระองค์ และเจ้าจะไม่พบที่พึ่งใด ๆ เลยนอกจากพระองค์
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