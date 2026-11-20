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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 26
Al-Kahf
26
18:26
قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا ٢٦
قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٦
قُلِ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
أَعۡلَمُ
ﲰ
بِمَا
ﲱ
لَبِثُواْۖ
ﲲﲳ
لَهُۥ
ﲴ
غَيۡبُ
ﲵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲶ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲷﲸ
أَبۡصِرۡ
ﲹ
بِهِۦ
ﲺ
وَأَسۡمِعۡۚ
ﲻﲼ
مَا
ﲽ
لَهُم
ﲾ
مِّن
ﲿ
دُونِهِۦ
ﳀ
مِن
ﳁ
وَلِيّٖ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
يُشۡرِكُ
ﳄ
فِي
ﳅ
حُكۡمِهِۦٓ
ﳆ
أَحَدٗا
ﳇ
٢٦
ﳈ
[26] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งว่าพวกเขาพำนักอยู่นานเท่าใด สำหรับพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งพ้นญาณวิสัย ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินพระองค์ทรงเห็นชัดและทรงฟังชัดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีผู้คุ้มครองใดสำหรับพวกเขาอื่นจากพระองค์ พระองค์ไม่ทรงรับรู้ผู้ใด เข้าร่วมภาคีในการปกครองของพระองค์
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