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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Kahf อายาห์ 25
Al-Kahf
25
18:25
ولبثوا في كهفهم ثلاث ماية سنين وازدادوا تسعا ٢٥
وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَـٰثَ مِا۟ئَةٍۢ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًۭا ٢٥
وَلَبِثُواْ
ﲥ
فِي
ﲦ
كَهۡفِهِمۡ
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سِنِينَ
ﲪ
وَٱزۡدَادُواْ
ﲫ
تِسۡعٗا
ﲬ
٢٥
ﲭ
[25] และพวกเขาพำนักอยู่ในถ้ำของพวกเขาสามร้อยปี และเพิ่มอีกเก้าปี
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